الدوري الفرنسي: نيس يسقط في فخ نانت

وافتتح نانت التسجيل بواسطة إيميليانو سالا (22)، قبل أن يدرك نيس التعادل بعدها بست دقائق عن طريق جان ميشال سيري.

وبقي نيس ثالثاً رافعاً رصيده إلى 64 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الثاني و4 نقاط عن موناكو المتصدر، في حين بقي نانت في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه أولمبيك ليون الرابع غداً في قمة وختام المرحلة، فيما يحل موناكو ضيفاً على كان غداً أيضاً.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها نيس في تحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام كان في المرحلة الماضية.

ولحق بوردو بأولمبيك مرسيليا على مستوى عدد النقاط وأصبح في المركز السادس بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه 5-1 على ملعب "ماتموت أطلنتيك".

وسجّل الأوروغوياني دييغو رولان (25 و76) ويونس سانخاريه (29) والإيطالي فالنتين فادا (32 من ركلة جزاء) والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (90+2) أهداف بوردو، والجزائري رياض بودبوز (47 من ركلة جزاء) هدف مونبيلييه.

ولعب مونبيلييه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81 إثر طرد المدافع دانيال كونغريه.

ورفع بوردو رصيده إلى 46 نقطة بفارق الأهداف أمام مرسيليا الذي كان سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليل صفر-صفر أمس الجمعة في افتتاح المرحلة، في حين تجمّد رصيد مونبيلييه عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

كما صعد أنجيه إلى المركز التاسع بفوزه على ضيفه غانغان بثلاثية نظيفة سجلها الإيفواري جوناثان بامبا (63) وتوماس مانغاني (68) والسنغالي فامارا دييدهيو (83) على ملعب "جان بوان".

ورفع أنجيه رصيده إلى 39 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطة واحدة عن غانغان الذي تراجع إلى المركز العاشر، ونانت.

واستغل رين خسارة غانغان وانتزع منه المركز الثامن بتعادله سلبياً على الملعب البلدي مع مضيفه تولوز الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

ولعب تولوز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 إثر طرد مدافعه أليكسيس بلان لتلقيه الإنذار الثاني.

من جانبه، تنفّس لوريان الصعداء بفوز ثمين على مضيفه نانسي 3-2 على ملعب "مارسيل بيكو".

وقلب لوريان الطاولة على أصحاب الأرض وحول تخلفه بهدفين لفيتو ماواسا (28) والسنغالي إيسيار ديا (42 من ركلة جزاء) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الكاميروني بنجامان موكاندجو (66) وويسلي لوتوا (87) والكونغولي أرنولد مفويمبا (90+4).

ورفع لوريان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف باستيا الذي كان خسر أمام ماتز 0-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد نانسي عند 28 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف خلف ديجون الذي يستضيف سانت إتيان غداً.