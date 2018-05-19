الدوري الفرنسي: موناكو وليون لدوري الأبطال ومرسيليا ليوروبا ليغ

وأنهى مرسيليا الموسم في المركز الرابع وسيشارك في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) التي حل وصيفا فيها بخسارته في النهائي امام اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-3.

في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة، فاز موناكو على مضيفه تروا الهابط الى الدرجة الثانية 3-صفر، وليون على ضيفه نيس 3-2، ومرسيليا على ضيفه اميان 2-1.

وسيرافق موناكو وليون بطل الدوري باريس سان جرمان الى دوري الابطال، فيما سيلعب مرسيليا في الدوري الاوروبي.

وستحصل الأندية الفرنسية على ثلاث بطاقات تأهل مباشر الى دوري الأبطال، بدلا من بطاقتين والثالثة الى الملحق لأن البطاقة المخصصة لبطل الدوري الأوروبي، ستعود الى الدوري الفرنسي نظرا لأن أتلتيكو الذي توج باللقب القاري، سبق له ان ضمن تأهله بموجب ترتيبه في الليغا.

وسيشارك مرسيليا الرابع ورين الخامس وبوردو السادس في مسابقة "يوروبا ليغ".

ورغم فوزه على غانغان 2-1، سيخوض تولوز يوم 23 مايو المقبل (مباراة فاصلة مع الفائز من مباراة اجاكسيو ولوهافر الاحد) من أجل تحديد بقائه في دوري النخبة او هبوطه الى دوري الدرجة الثانية الذي هبط اليه تروا ومتز بعد أن نجح كاين في خطف نقطة ثمينة بتعادله سلبيا مع ضيفه باريس سان جيرمان.

وقاد البرتغالي روني لوبيش فريقه موناكو الذي كان بحاجة الى نقطة واحدة لضمان البطاقة الثانية، الى الفوز بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 22 عندما تابع من داخل المنطقة بيساره كرة في قلب المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز لوبيش تقدم فريقه بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (71)، واختتم الاسباني جوردي مبولا التسجيل بالهدف الثالث بعد ان قاد الكولومبي راداميل فالكاو هجمة مرتدة انهاها الاول في الشباك (90+3).

-ثلاثية ديباي-

وبعد ان تخلف ليون بهدف مبكر سجله الحسن بليا اثر تمريرة بينية من الايطالي ماريو بالوتيلي (18)، تمكن الدولي الهولندي ممفيس ديباي من تسجيل ثلاثة اهداف لليون ومنحه البطاقة الثالثة.

وادرك ديباي التعادل في مستهل الشوط الثاني اثر تمريرة من نبيل فقير (48)، ثم منحه التقدم من ركلة حرة حصل عليها البوركينابي برتران تراوريه، ونفذها الهولندي بنجاح (65).

وفي الدقيقة 84، اكد ديباي فوز اصحاب الارض بالهدف الثالث اثر بينية من تراوريه، لكن بليا قلص الفارق بعد دقيقتين مستفيدا من تمريرة مكسيم لومارشان.

ورفع ليون رصيده الى 78 نقطة، وبقي متقدما بفارق نقطة على مرسيليا الذي تقدم اميان بهدفين نظيفين في وقت مبكر.

وجاء الهدف الاول عن طريق مورغان سانسون اثر تمريرة من بوبكر كامارا (10)، والثاني بواسطة اليوناني كوستاس ميتروغلو الذي تابع كرة مرتدة من تسديدة رأسية لزميله الارجنتيني لوكاس اوكامبو (18).

وقلص السنغالي باب موسى كوناتيه الفارق بعد ان استثمر تمريرة من توماس بوكوندوي (30).

وحافظ رين على المركز الخامس رغم تعادله مع ضيفه مونبلييه بهدف لأدريان هونو (13) مقابل هدف للبلجيكي ايزاك مبنزا (17).

ثلاثية لهاموما

وصب بوردو السادس جام غضبه على مضيفه متز الاخير برباعية نظيفة ثلاثية منها في الشوط الاول سجلها الدنماركي مارتن برايثوايت (10) والبرازيلي مالكولم دي اوليفيرا (17) والغيني فرانسوا كومانو (44)، واضاف نيكولا دو بريفيي الهدف الرابع في الشوط الثاني (78).

وتغلب ديجون على انجيه بهدفين لبييريك كابيل خطأ في مرمى فريقه (22) وجوليو تافاريش من الرأس الاخضر (75) مقابل هدف لفلافيان تيت (53).

وفاز نانت على ستراسبورغ 1-صفر سجله ليو دوبوا (32).

وعمق سانت اتيان جراح ضيفه ليل بخماسية بيضاء.

وزار سانت اتيان شباك ليل ثلاث مرات في الشوط الاول عبر جوناثان بامبا (7) ورومان هموما (13 و37).

وفي الشوط الثاني، اضاف هموما ثلاثيته الشخصية وسجل الهدف الرابع (62) قبل ان يسفر الضغط المستمر لسانت اتيان عن هدف خامس جاء بالنيران الصديقة سجله كيفن ماكوي (65 خطأ في مرمى فريقه).