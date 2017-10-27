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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي: ملخص مباراة باريس سان جيرمان ونيس، تعليق عصام الشوالي

3:28 دقيقة

باريس سان جيرمان يعزز صدارته بثلاثية في مرمى ضيفه نيس.

عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي إثر فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه نيس ضمن المباراة الافتتاحية من الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

النادي الباريسي لم ينتظر طويلا في تغيير أرقام النتيجة فكان له ما أراد بهدف من رأسية إدينسون كافاني منذ الدقيقة الثالثة. النجم الأوروغوياني عاد مجدّدا بحلول الدقيقة الحادية والثلاثين ليؤمّن تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني. وخلال الشوط الثاني من اللقاء رفع أبناء أوناي إيمري حصتهم إلى ثلاثية بفضل هدف البرازيلي دانتي بالخطأ في مرمى فريقه وكان ذلك بحلول الدقيقة الثانية والخمسين.
 

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