على ملعب "أليانز ريفييرا"، وجد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي طريقه إلى الشباك للمرة الخامسة في خمس مباريات له مع نيس هذا الموسم، لكن فريقه سقط على أرضه أمام مرسيليا 2-4 رغم اضطرار الأخير لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد البرازيلي لويز غوستافو.

وبدا نيس في طريقه لحسم اللقاء لمصلحته وتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم بعدما تقدم باكرًا بهدفي بالوتيلي (4) والإيفواري جان سيري (16)، لكن فريق المدرب رودي غارسيا عاد إلى اللقاء وأنهى الشوط الأول متقدماً 3-2 بفضل ثنائية للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (26 و44) وهدية من لاعب وسط نيس بيار-ليس ميلو (41 خطأ في مرمى فريقه).

وفي الشوط الثاني عزز النادي المتوسطي تقدمه بهدف للويز غوستافو في الدقيقة 47، ثم طرد اللاعب البرازيلي في الدقيقة 66 ورغم ذلك حافظ فريقه على تقدمه بمساعدة بعض الحظ لأن نيس أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 83 عبر الحسن بليا.

وسمح هذا الفوز الثالث على التوالي لمرسيليا والخامس هذا الموسم، بأن يرفع النادي المتوسطي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام نانت و6 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد نيس عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ليون يفرط بالنقاط الثلاث





وفرض أنجيه نفسه "ملك" التعادلات لهذا الموسم وزاد الوضع تعقيداً على ضيفه ليون الذي تقدم على صاحب الأرض 3-1، لكنه اكتفى في نهاية المطاف بتعادل 3-3 في مباراة أكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50.

وأنهى ليون، القادم من ثلاثة تعادلات (بينها إثنان في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") وهزيمة في مبارياته الأربع الأخيرة، الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف للوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف (5)، ومختار دياكابي (38) والهولندي ممفيس ديبابي (41)، مقابل هدف للبرازيلي رافايل دا سيلفا (30 خطأ في مرمى فريقه).

لكن فريق المدرب برونو جينيزيو تعرض لضربة في بداية الشوط الثاني بطرد المدافع البرازيلي مارسيلو أنتونيو (50)، ما ساهم بعودة أنجيه إلى اللقاء وتقليصه الفارق عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي (58) ومن ثم تسجيل هدف تعادله السادس في 8 مباريات حتى الآن (مقابل فوز وهزيمة)، وذلك عبر الإيفواري إسماعيل تراوري (67).

وأصبح ليون الذي فشل في تحقيق الفوز متخلفاً بفارق 9 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر بعد ثماني مراحل فقط.

وفي مباراة أخرى، حقق تروا فوزاً ثميناً بعشرة لاعبين على ضيفه سانت إتيان 2-1.

وتلقى تروا ضربة موجعة في الدقيقة 33 إثر طرد لاعب وسطه الجزائري الأصل كريم أزاموم، بيد أن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل بعد 8 دقائق بواسطة براين بيليه.

وأدرك سانت إتيان التعادل مطلع الشوط الثاني عبر البرازيلي هرناني (53)، بيد أن التونسي سيف الدين خاوي سجل هدف الفوز لتروا بعد 4 دقائق.

وتساوى الفريقان على ارضية الملعب في الدقيقة 84 إثر طرد مسجل الهدف الوحيد لسانت إتيان هرناني.