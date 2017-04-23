الدوري الفرنسي: مبابي وفالكاو يطيران بموناكو فوق السحاب

افتتح فالكاو التسجيل في الدقيقة 36، وأضاف مبابي الثاني قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، ثم قلص لوكاس توسارت الفارق في الدقيقة 51.

ويواصل المهاجمان تألقهما محلياً وأوروبيا، وقد لعبا دوراً رئيسياً في تصدر موناكو الترتيب حيث استعاد المركز الأول رافعاً رصيده إلى 80 نقطة، بفارق الأهداف أمام باريس سان جيرمان بطل المواسم الأربعة الماضية الذي تغلب السبت على مونبلييه 2-صفر.

ويملك موناكو مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان من المرحلة الحادية والثلاثين، بسبب انشغال فريق الإمارة بالمباراة النهائية لكأس الرابطة الفرنسية والتي خسرها أمام سان جيرمان 1-4.

وثأر موناكو بالتالي من ليون الذي اكتسحه 6-1 في المرحلة السابعة والثلاثين من الموسم الماضي، ثم تغلب عليه في "ستاد لويس الثاني" 3-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الحالي.

ويأتي فوز فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2004 بفوزه الأربعاء الماضي بين جماهيره على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، بعد أن كان فاز عليه في عقر داره 3-2 ذهاباً الأسبوع الماضي.

وسيتواجه موناكو مع يوفنتوس الايطالي الشهر المقبل في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

من جهته، تجمد رصيد ليون عند 55 نقطة في المركز الرابع.

وكان نيس مفاجأة الموسم أهدر نقطتين بتعادله مع مضيفه تولوز 1-1.

وسجل جان كورنتان لتولوز (56)، ولفالنتان ايسيريك لنيس (59).

وتعادل سانت إتيان مع ضيفه رين بهدف للسلوفيني روبرت بيريتش (39) مقابل هدف للموزامبيقي ميكسير إيدسون (44).

رفع سانت إتيان رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، ورين إلى 44 نقطة في المركز التاسع.