الدوري الفرنسي: ماريو بالوتيلي يطرد بطريقة غريبة

ولم يكن هناك أي سبب منطقي لتوجيه بالوتيلي بألفاظ للحكم شابرون (وفقاً لما يبدو في الفيديو) قبل أن يخرج الأخير بطاقته الحمراء للمشاغب الإيطالي (68).

وكان نيس متصدر الدوري الفرنسي يتقدم بهدف نظيف سجله سيبريان مع الدقيقة الخامسة عشرة.

وخرج بالوتيلي دون أن يعترض على قرار الحكم مما يوحي بإدراكه لفعلته قبل إخراج البطاقة الحمراء.