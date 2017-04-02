الدوري الفرنسي: ليون يواصل نزيف النقاط ونيس يتشبث بمركزه الثالث

وتلقى رين ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة الخامسة، وانتظر ليون حتى الدقيقة 52 لافتتاح التسجيل عبر ماكسويل كورنيه وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز، بيد أنّ المهاجم الدولي الكونغولي الديموقراطي فيرمين موبيلي أدرك التعادل في الدقيقة 81.

وهو التعادل الثاني لليون في مبارياته الأربع الأخيرة، والمباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في المرحلة الماضية (1-2).

وعزز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 51 نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما سقط رين في فخ التعادل للمباراة الرابعة على التوالي فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية، أكّد نيس تشبثه بالمركز الثالث (67 نقطة) وعزمه على تشديد الملاحقة على باريس سان جيرمان الثاني (68 نقطة مؤقتاً)، وذلك بفوزه على بوردو (2-1).

ورغم تقدّم بوردو بهدف مبكر بفضل غايتان لابورد (9)، عاد أصحاب الأرض لقلب الطاولة بتسجيل هدفين عبر ماريو بالوتيلي (16 من ركلة جزاء) وفالنتين إيسيريك (27).

وصعد نانت إلى المركز التاسع بفوزه على ضيفه أنجيه بهدفين للبوركينابي ناكولما بريجوس (48 و54) مقابل هدف للسنغالي فامارا دييدهيو (55).

وأكمل أنجيه المباراة بعشرة لاعبين بطرد مدافعه عيسى سيسوخو في الدقيقة 86.

ورفع نانت رصيده إلى 41 نقطة مقابل 39 نقطة لأنجيه الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.

من جهته، تخلص لوريان من المركز الأخير بفوزه الثمين على ضيفه كان بهدف وحيد للدولي الكاميروني بنجامان موكاندجو في الدقيقة 29.

وأكمل لوريان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه فرانسوا بيلوغو في الدقيقة 49، قبل أن يتساوى الفريقان على أرض الملعب بطرد مدافع كان داميان دا سيلفا في الدقيقة 81.

ورفع لوريان رصيده إلى 28 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع عشر بفارق الأهداف خلف نانسي الذي كان خسر أمام غانغان بالنتيجة ذاتها الجمعة في افتتاح المرحلة، وبفارق 3 نقاط أمام شريكه السابق باستيا الذي كان خسر بدوره وبالنتيجة ذاتها أمام ليل أمس السبت.

وواصل مونبلييه نتائجه المخيبة ومني بالهزيمة الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة والثالثة على التوالي وكانت أمام ضيفه تولوز بهدف وحيد سجله أندي ديلور في الدقيقة 45.

وتجمد رصيد مونبلييه عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر مقابل 40 نقطة لتولوز الذي ارتقى إلى المركز العاشر.