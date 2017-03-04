الدوري الفرنسي: سان جيرمان ونيس يضيّقان الخناق على موناكو

على ملعب بارك دي برانس في باريس وأمام نحو 45 ألف متفرج، انتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 80 لفك التكتل الدفاعي للضيوف اثر حصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع الدولي الإيفواري سيرج اورييه من قبل حارس المرمى سيرغي تشيرنيك داخل المنطقة فانبرى لها هداف الدولي الأوروغوياني ادينسون كافاني بنجاح رافعاً رصيده إلى 27 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز التاسع عشر لباريس سان جيرمان هذا الموسم فرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يستضيف نانت غدا الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نانسي بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم والخامسة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي في مقدمتهم الدولي الأرجنتيني انخل دي ماريا والبرازيلي ماركينيوس وأدريان رابيو والإيطالي تياغو موتا والبلجيكي توماس مونييه لأسباب مختلفة أبرزها القمة المرتقبة الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة أمام الفريق الكتالوني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز سان جيرمان 4-صفر ذهابا).

وأبقى مدرب سان جيرمان، الإسباني اوناي ايمري، على لاعب الوسط الدولي بلاز ماتويدي على مقاعد البدلاء قبل أن يضطر لإشراكه مطلع الشوط الثاني مكان البولندي غريغور كريتشوفياك.



كما دفع بالوافد الجديد من بنفيكا الدولي البرتغالي غونزالو غيديش أساسيا من البداية قبل أن يستبدله في الدقيقة 78 بحاتم بن عرفة.

وكاد الفريق الباريسي يدفع ثمن ضغطه الكبير غاليا كون الضيوف شنوا هجمات مرتدة كادوا يترجمونها لأهداف خصوصا انفراد اليكسيس بوسان الذي سدد كرة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائمين وأبعدها الدفاع.

من جهته، تابع نيس صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والثامن عشر هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدف وحيد سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 69.

ورفع نيس رصيده إلى 62 نقطة وبات يتخلف بفارق الأهداف عن جاره الجنوبي موناكو وباريس سان جيرمان.

وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.



سانت ايتان يواصل نتائجه المخيبة



وواصل سانت اتيان نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل امام مضيفه باستيا صفر-صفر.

واكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع سانت روف نيكولاس من صفوف باستيا في الدقيقة 44، قبل ان ينال فابيان لوموان المصير ذاته من صفوف سانت اتيان في الدقيقة 66.

ورفع سانت اتيان رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس بيد انه بات مهددا بالتراجع الى المركز السابع من طرف شريكه السابق مرسيليا الذي يحل ضيفا على لوريان غدا، فيما رفع باستيا رصيده الى 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأهدر متز فوزا في المتناول على ضيفه رين وسقط في فخ التعادل امام ضيفه رين 1-1.

وتقدم متز بهدف للمالي شيخ دياباتيه في الدقيقة 45+1. بيد ان ويسلي سعيد ادرك التعادل لرين في الدقيقة الاخيرة.

ورفع متز الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ليون، رصيده الى 31 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 37 نقطة لرين الثامن والذي بات مهددا بالتراجع إلى المركز التاسع في حال فوز تولوز (35 نقطة) على ضيفه ليل غدا.

وارتقى انجيه إلى المركز التاسع مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه كان بثلاثة أهداف للكاميروني كارل توكو إكامبي (5) والسنغالي شيخ ندوي (21) وتوماس مانغاني (48 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لروني رودلان (11) والكرواتي ايفان سانتيني (67).

ورفع انجيه رصيده الى 36 نقطة، فيما تجمد رصيد كان عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبدوره أهدر مونبلييه فوزا في المتناول على ضيفه غانغان وسقط في فخ التعادل 1-1.

وتقدم مونبلييه بهدف للبينيني ستيف مونييه (50)، لكن جيمي بريان أدرك التعادل في الدقيقة 85.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 35 نقطة لغانغان الحادي عشر