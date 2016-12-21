الدوري الفرنسي - سان جيرمان وموناكو يشدّدان الخناق على نيس

وانتظر موناكو مطلع الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر قائده الدولي الكولومبي رداميل فالكاو غارسيا من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه بعد عرقلته من حارس مرمى الضيوف ماتيو دريير (48) رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين.

وأضاف الواعد تييموي باكايوكو (22 عاماً) الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة أخطأ الحارس في التعامل معها فعانقت شباكه (76) قبل أن يقلص هيرفيه بازيل الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ولعب كان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 إثر طرد داميان دا سيلفا.

وهو الفوز الثالث عشر لموناكو هذا الموسم صالح به جماهيره بعدما عوض خسارته المذلة على أرضه أمام ليون 1-3 الأحد الماضي.

ورفع موناكو رصيده إلى 42 نقطة وبات يتخلف بفارق نقطتين فقط عن جاره الجنوبي نيس الذي سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم.

وتلقى نيس ضربتين موجعتين في الوقت بدل الضائع بطرد نجميه الإيطالي ماريو بالوتيلي (90+2) والدولي المغربي يونس بلهندة (90+5).

سان جيرمان يصب جام غضبه بلوريان

وصب باريس سان جيرمان جام غضبه على ضيفه لوريان وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها البلجيكي توماس مونييه (25) والسنغالي زارغو توريه (44 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي تياغو سيلفا (50) والأوروغوياني إدينسون كافاني (63 من ركلة جزاء) والبرازيلي الآخر لوكاس مورا (70).

وعزز كافاني موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 18 هدفاً، وحسن فريقه موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط خلف نيس المتصدر.

وكان النادي الباريسي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة وخصوصاً مدربه الإسباني أوناي إيمري بحاجة ماسة إلى هذا الفوز لإبعاد مقصلة الإقالة ولو مؤقتاً بسبب النتائج المتذبذبة التي حققها فريق العاصمة آخرها الخسارة أمام غانغان 1-2 الأحد الماضي وكانت الرابعة له هذا الموسم أي أكثر من مجموع الهزائم التي كان تلقاها في أي من المواسم الثلاثة الماضية.

ووجد إيمري نفسه تحت ضغط هائل بعد أشهر قليلة على توليه المهمة خلفاً للفرنسي لوران بلان، وذكرت أكثر من وسيلة إعلامية أوروبية أن الهولندي لويس فان غال والإيطالي روبرتو مانشيني مرشحان لخلافته في حال استمرت النتائج السلبية.

فوز رابع على التوالي لليون ومرسيليا

وتابع ليون صحوته وحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري عندما تغلب على ضيفه أنجيه بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر لاكازيت (9) رافعاً رصيده اإلى 13 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين، ونبيل فقير (84).

وعزز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 34 نقطة مع مباراة مؤجلة مع مضيفه متز كانت توقفت في 4 كانون الأول/ديسمبر الحالي في الدقيقة 31 بسبب إصابة حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيز جراء رمي المفرقعات على أرض الملعب.

وحذا مرسيليا حذو ليون وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه باستيا بهدفين لبافيتيمبي غوميز (8) والكاميروني كلينتون نجيي (90+1) مقابل هدف لألكسندر دجيكو (83).

ورفع مرسيليا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف خلف غانغان المتعادل مع مضيفه متز بهدفين لجيمي بريان (49 و74) مقابل هدفين لأوبا نغيت (12) وغوتييه هاين (90+2).

وفاز ديجون على تولوز بهدفين نظيفين سجلهما لانيك (49 من ركلة جزاء) وبيار لويس-ميلو (52)، ونانت على مونبلييه بهدف للوكاس ليما (12 من ركلة جزاء).

وتعادل سانت إتيان مع نانسي صفر-صفر، وليل مع رين بهدف للبرتغالي إيدر لوبيز (89) مقابل هدف للكاميروني نتيب (22).