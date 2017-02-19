"الباريسي" يستعيد الوصافة رغم عثرته أمام تولوز

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 56 نقطة، وبات يتقدم بفارق الأهداف على نيس الذي انتزع الوصافة السبت بفوزه على مصيفه لوريان 1-صفر، فيما يتصدر موناكو الترتيب برصيد 59 نقطة.

وبدا سان جيرمان مختلفاً تماماً عن الفريق الذي أمطر شباك برشلونة الإسباني 4-0 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".