الإصابة تبعد فالبوينا عن ليون بين أسبوعين وثلاثة أسابيع
أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الجمعة أن مهاجمه الدولي ماتيو فالبوينا سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر في المباراة ضد نانسي الأربعاء.
ويشكو فالبوينا الذي افتتح التسجيل لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول وبعد تعرضه للإصابة، من "تمزّق عضلي طفيف" حسب نتيجة الفحوص التي خضع لها اليوم، بحسب ما أفادت مصادر في النادي.
وكان ليون تغلب على نانسي 4-صفر الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين، وعزّز موقعه في المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 40 نقطة، علما أن له مباراة مؤجلة.