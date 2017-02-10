الإصابة تبعد فالبوينا عن ليون بين أسبوعين وثلاثة أسابيع

ويشكو فالبوينا الذي افتتح التسجيل لفريقه قبيل نهاية الشوط الأول وبعد تعرضه للإصابة، من "تمزّق عضلي طفيف" حسب نتيجة الفحوص التي خضع لها اليوم، بحسب ما أفادت مصادر في النادي.

وكان ليون تغلب على نانسي 4-صفر الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين، وعزّز موقعه في المركز الرابع على لائحة الترتيب برصيد 40 نقطة، علما أن له مباراة مؤجلة.