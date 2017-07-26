إيمري يفضل الحديث عن الحاضر وليس عن نيمار

وقال إيمري الذي يقوم فريقه بجولة أميركية يشارك خلالها في الكأس الدولية للأبطال، في مؤتمر صحافي في ميامي رداً على سؤال حول موضوع انتقال نيمار إلى فريق العاصمة الفرنسية، "نحن ملتزمون بالحديث عن الحاضر، عن اللاعبين الذين يشكلون الفريق حالياً وعن مباراتنا مع يوفنتوس الإيطالي الأربعاء".

وأضاف: "النادي يعمل بشكل جيد، ونأمل بأن يكون لدينا أفضل فريق. إذا انضم إلينا لاعب جديد، سنتكلم عنه عندما يصل".

بدوره، تهرب الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني خلال المؤتمر من الرد مباشرة، وقال "بالتأكيد نتحدث عن لاعب كبير ولدينا دائماً رغبة باللعب إلى جانب لاعبين كبار، لكن هناك كثير من الكلام حول هذا الموضوع".

وأضاف هداف الفريق الباريسي: "ما يهم هو اللاعبون الذين يشكلون الفريق. المهم هو الفريق، لكن إذا كان هناك لاعبون جدد سينضمون إلينا، فسيستقبلون بالتأكيد أحسن استقبال".

وتسري بقوة منذ الأسبوع الماضي أنباء عن احتمال انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان المستعد لدفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة وهو 222 مليون يورو ما يشكل صفقة قياسية غير مسبوقة.

ويخوض باريس سان جرمان مباراته الأخيرة في كأس الأبطال فجر الخميس ضد يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الأخيرة ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا بعد ان فاز على روما الإيطالي بركلات الترجيح 5-3(الوقت الأصلي 1-1)، ثم خسر أمام توتنهام وصيف بطل انكلترا 2-4.