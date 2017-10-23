إيمري يدعو إلى "حماية اللاعبين الكبار" بعد طرد نيمار

دعا الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الحكام إلى "حماية" اللاعبين الكبار من أمثال البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، في أعقاب طرده لنيله بطاقة صفراء ثانية في قمة المرحلة 10 ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التي أقيمت الأحد.

وطرد نيمار، أغلى لاعب في العالم، في الدقيقة 87، إلا أن زميله الأوروغواياني إدينسون كافاني مكن الضيوف من إنهاء المباراة بالتعادل (2-2)، بتسجيله ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع.

وقال إيمري "نشعر بخيبة أمل جراء طرد نيمار لأن العديد من الأخطاء ارتكبت ضده خلال المباراة. واجه أربع حالات قوية من لاعبين منافسين استمروا بالقيام بها وبعد المحاولة الأخيرة" أتى الطرد.

وكان نيمار أدرك التعادل لسان جيرمان 1-1 في الدقيقة 33 بتسديدة بيسراه بعيدا عن متناول الحارس ستيف مانداندا، إلا أنه نال البطاقة الصفراء الثانية إثر كرة مشتركة مع الأرجنتيني لوكاس أوكاكبوس الذي قام المهاجم البرازيلي بدفعه.

أضاف إيمري "أعتقد أنه يتعين على الحكم أن يفكر ملياً، يتعين عليه حماية اللاعبين. البطاقة الصفراء ليست عادلة تجاه نيمار. هو لاعب يريد أن يلعب"، معتبراً أنه يواجه في كل مباراة "استفزازاً وعنفاً".

وتابع "أعتقد بأنه من واجب الجميع حماية اللاعبين الهامين والأمر ينطبق على الفريقين لأن باييت هو أيضاً لاعب جيد".

في المقابل، انتقد مهاجم الفريق الشاب كيليان مبابي التحكيم بقوله "لا أريد مهاجمة الحكم لأنه كان يواجه ضغوطاً كبيرة على كاهله. لكن يتعين على الحكام أن يكونوا على المستوى وهذا الأمر لم يكن جلياً".

أضاف "لا يمكن مناقشة اي شيء معهم، يتخيل لنا بأنهم متفوقون علينا، إنها مشكلة لأننا جميعا نساهم في تقديم هذا الاستعراض"، متابعاً "بطبيعة الحال، كان نيمار مستاء لدى مغادرته الملعب".

ورأى أن اللاعب السابق لنادي برشلونة الإسباني "لاعب كبير سيتمكن من رفع رأسه مجدداً وعندما سيعود سيبرهن أنه لاعب كبير".

وبفضل هدف كافاني، حافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزيمة في "كلاسيكو" الكرة الفرنسية ضد مرسيليا منذ عام 2011.



