أيقونة موناكو وهدف ريال مدريد المرتقب أفضل واعد في الدوري الفرنسي

ومنحت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، معجزة الإمارة وصاحب الـ18 ربيعاً، اللقب عقب تفوّقه في التصويت على زميله توماس ليمار ومتوسط ميدان باريس سان جيرمان أدريان رابيو ومدافع نيس ويلان سيبريان، الذي حلّ رابعاً.

ولم يكن منتظراً أن تتفجّر موهبة مبابي بهذا الشكل في بداية الموسم الذي استهلّه احتياطياً حتى نهاية مرحلة الذهاب، قبل أن يقدّم أوراق اعتماده بشكل ملفت حيث كتب مرحلة الإياب باسمه بتسجيله 14 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة.

كما كان حجر الأساس إلى جانب ليمار وفابينيو وبيرناردو وسيلفا والقائد الخبير راداميل فالكاو في نحت موسم موناكو المتميز حتى الآن، الذي بلغ فيه نصف نهائي دوري الأبطال حيث توقفت مغامرته عند حدود العملاق الإيطالي يوفنتوس، كما سيكون مؤهلاً الأربعاء المقبل لتتويج نفسه بطلاً لفرنسا في حال حصوله على نقطة واحدة ستكون كافية على ملعب "جوفروا غيشار" أمام صاحب الأرض سانت إتيان.

وتعتبر هذه الجائزة إنصافاً لموسم رائع قدّمه الدولي اليافع في قائمة "الديوك"، لا سيما أنه حطّم بسنّه الصغير حزمة من الأرقام القياسية، لعلّ من أكثرها بروزاً، أنّه أصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجّل هدفاً في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، أعرق مسابقات أوروبا.

كما هيمن موناكو على أغلب جوائز الحفل السنوي تقريباً، حيث توّج أيضاً حارس مرماه الكرواتي دانيال سوباسيتش بجائزة الأفضل في الموسم، ليخلف بذلك ستيف مانداندا حارس أولمبيك مرسيليا سابقاً وكريستال بالاس الإنكليزي حالياً، مع العلم أنّ سوباسيتش تمتع بحصانة متينة أمامه متمثلة في خط الدفاع، الذي احتل المركز الثاني كأفضل خط خلفي بعد باريس سان جيرمان.

من جانبه، نسج البرتغالي ليوناردو جارديم، على منوال نجمه الصغير مبابي وحارس مرماه سوباسيتش، وتوّج بجائزة أفضل مدرب متقدماً على نظرائه أوناي إيمري (باريس سان جيرمان) ولوسيان فافر (نيس) وجوسيلين غورفيناك (بوردو).

وكوفئ جارديم على اجتهاده الكبير في تحسين طريقة لعب موناكو من دفاعية بالأساس في الموسم الماضي إلى هجومية كاسحة هذا الموسم، حيث توّج الفريق تميّزه برقم قياسي حيث سجّل حتى الآن 102 هدفاً في الدوري الفرنسي.