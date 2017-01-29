وست هام يعلن انتقال باييت إلى مرسيليا



وكان باييت (29 عاماً) دافع عن ألوان مرسيليا بين 2013 و2015.



وتعد صفقة عودة باييت، الأكبر في تاريخ النادي الفرنسي، إذ أنّ الرقم السابق يعود إلى 2009 حين ضم الأرجنتيني لوتشو غونزاليز مقابل 22 مليون يورو.



وكانت وسائل إعلام فرنسية وانكليزية، منها صحيفة "ليكيب" الفرنسية وشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت في وقت سابق توصل مرسيليا إلى اتفاق مع وست هام على ضم باييت.



وكان باييت أعلن قبل فترة رغبته في بالرحيل عن وست هام في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي أعلن عن رفضه هذا الطلب، داعياً اللاعب إلى احترام عقده.



وانتقل اللاعب إلى وست هام في صيف 2015 قادماً من مرسيليا مقابل زهاء 15 مليون يورو. ووقع في شباط/فبراير 2016، عقداً جديداً لخمسة اعوام يتقاضى بموجبه 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.