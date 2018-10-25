هنري يتطلع لفوز أول مع موناكو

ويملك تييري هنري فرصة تحقيق فوزه الأول في ثالث مباراة له على رأس الإدارة الفنية لموناكو وذلك عندما يستضيف ديجون السادس عشر.

وخسر هنري الذي استلم المهمة الأسبوع الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المقال من منصبه، المباراة الأولى أمام ستراسبورغ 1-2 السبت الماضي، ثم عاد بتعادل إيجابي من بلجيكا أمام كلوب بروج 1-1 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمني فريق الإمارة النفس بتحقيق انطلاقة جيدة بإشراف لاعبه السابق هنري والابتعاد من المركز التاسع عشر قبل الأخير والعودة إلى المنافسة على اللقب الذي ناله الموسم قبل الماضي.

وحقق موناكو فوزاً واحداً فقط في مختلف المسابقات هذا الموسم وكان على حساب مضيفه نانت 3-1 في المرحلة الأولى من الدوري.

ويخوض موناكو مباراة السبت في غياب قائده وهدافه الدولي الكولومبي راداميل فالكاو بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ستراسبورغ وحرمته المشاركة أمام كلوب بروج.

وسيحاول ليون الخامس (17 نقطة) وسانت إتيان السادس (16 نقطة) تشديد الخناق على مرسيليا (19 نقطة) عندما يلتقيان مضيفيهما أنجيه ونيم السبت والجمعة في افتتاح المرحلة على التوالي، من خلال تحقيق الفوز والتقدم أمام الفريق الجنوبي.

الأمر ذاته سيسعى إليه مونبلييه شريك مرسيليا في المركز الثالث عندما يحل ضيفاً على تولوز التاسع السبت أيضاً.

بدوره سيضع ليل باريس سان جيرمان تحت الضغط عندما يستضيف كاين الثاني عشر السبت لتقليص الفارق بينه وبين فريق العاصمة إلى 5 نقاط على أمل سقوط الأخير أمام مرسيليا، خصوصاً وأن ليل سيحل ضيفاً على الفريق الباريسي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويلعب السبت أيضاً أميان مع نانت، وغانغان مع ستراسبورغ، والأحد رين مع رينس، وبوردو مع نيس.