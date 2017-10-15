وخلال مقابلة مع برنامج "تيلي فوت" الفرنسي المتخصص بكرة القدم، قال البرتغالي رداً على سؤال عن احتمال توليه تدريب نادي العاصمة الفرنسية "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أنني مدرب مع هواجس، مع طموحات ورغبات لتجربة أمور جديدة".

وأضاف المدرب البالغ 54 عاماً والذي تنقل بين أندية عدة منها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي، قبل انضمامه إلى يونايتد مطلع الموسم الماضي: "أنا واثق أنني لن أنهي مسيرتي هنا".

وتابع: "قبل أيام قرّر ابني الذهاب إلى باريس لمتابعة مباراة في كرة القدم بدلاً من مانشستر. لماذا باريس؟ لأنه حالياً ثمة أمر مميز في باريس. ثمة سحر يتعلق بالمكان، شبّان وأداء".

ونشط النادي الباريسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية بشكل كبير في سوق الانتقالات هذا الصيف، وعقد صفقتين هما الأغلى في تاريخ اللعبة: ضم البرازيلي نيمار (25 عاماً) من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والفرنسي الشاب كيليان مبابي (18 عاماً) من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بنحو 180 مليوناً.

وعلى رغم خسارته لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي لمصلحة موناكو، وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني، أبقى النادي الباريسي على مدربه الإسباني أوناي إيمري.

إلاّ أنّ عقد إيمري ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، بينما يرتبط مورينيو رسمياً بعقد مع يونايتد حتى حزيران/يونيو 2019.