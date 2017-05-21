هل سيرحل جارديم عن موناكو؟

من جانبه، عبر فاسيلييف عن أمله بأن يمدد جارديم عقده مع الفريق، وقال رداً على سؤال عن مستقبل المدرب ورغبته في الرحيل: "سنتحدث الأسبوع المقبل مع فاديم".

وأدلى جارديم بتصريحاته أولا ثم خرج من الاستوديو الذي أقيم في ملعب ليوس الثاني الخاص بفريق موناكو، تاركاً مكانه لفاسيلييف الذي كان أكثر إسهاباً منه.

وقال المسؤول الروسي: "سنتحدث في الأيام القليلة المقبلة وسأعرض عليه تمديد عقده".

وأضاف: "بالنسبة لي، مدربنا في الموسم المقبل هو ليوناردو (جارديم) وبما أنه لم يقل إنّه سيترك الفريق --لم يقل لنا ذلك-- فإنه مدربنا".

وقاد جارديم موناكو إلى موسم استثنائي توج خلاله بلقب الدوري المحلي للمرة الاولى منذ عام 2000 واضعاً حداً لسيطرة باريس سان جرمان على اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة، وإلى دور الأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي، ونهائي كأس الرابطة المحلية وخسر أمام باريس سان جرمان حامل اللقب.

من جهة أخرى، أوضح فاسيلييف أنّه سيقترح "التمديد" على المهاجم الدولي الكولومبي رداميل فالكاو.

وأشار فاسيلييف أنّ هناك سياسة عامة بالنسبة لباقي عناصر المجموعة، وقال "أن يكون لديك لاعبون مطلوبون من أندية اخرى، فإنها صعوبات جيدة، كلّ مسؤول ناد يرغب في أن يكون مكاني. الفكرة هي التمديد لأغلب اللاعبين والاحتفاظ بهم على الرغم من أنه سيكون هناك بالتأكيد رحيل".

وختم قائلاً: "ما يمكنني قوله، هو أنه سيكون لدينا فريق منافس الموسم المقبل".