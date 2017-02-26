هزيمة رابعة على التوالي لسانت إتيان في 10 أيام

ودخل سانت إتيان إلى مباراته مع ضيفه الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو يأمل بأن ينسى خيبة خروجه من الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بخسارته مباراتيه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي (صفر-3 في 16 الشهر الحالي وصفر-1 الخميس الماضي) إلى جانب خسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه مونبلييه (1-2).

إلا أن الفريق الأخضر خرج من مباراته مع ضيفه كان بخسارة رابعة في 10 أيام وثالثة في المراحل الأربع الأخيرة في الدوري بعدما اهتزت شباكه بهدف لروني رودلان (32).

وتجمد رصيد سانت إتيان عند 39 نقطة في المركز السادس، فيما رفع كان بفوزه الثاني توالياً وفي المراحل الخمس الأخيرة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الخطر.