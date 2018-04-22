نيمار يعود إلى باريس الشهر القادم

يتوقع أن يعود البرازيلي نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، والذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم، إلى العاصمة الفرنسية حيث مقر ناديه باريس سان جيرمان، في أيار/مايو المقبل، بحسب ما كشفت تقارير صحافية فرنسية الأحد.

وأوردت صحيفة "ليكيب" أن عودة اللاعب الدولي متوقعة في "منتصف أيار/مايو على أبعد تقدير"، للمشاركة في احتفالات ناديه بإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة.

أما اذاعة "آر أم سي" فأشارت إلى أن هذه العودة متوقعة "في مطلع أيار/مايو"، حيث سيواصل نيمار مرحلة التأهيل بعد العملية التي أجراها، بمساعدة اثنين من أخصائيي العلاج الفيزيائي في العاصمة الفرنسية.

وأتت هذه التقارير بعد ساعات من نشر نيمار عبر حسابه على موقع "انستغرام"، شريطاً مصوراً قصيراً يظهر خلاله وهو يمشي من دون استخدام عكازين يعتمد عليهما منذ إجراء العملية الجراحية.

وكان النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيخضع لفحص جديد في 17 أيار/مايو لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الثالث من آذار/مارس، لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى تعرض له خلال مباراة ضد مرسيليا أواخر شباط/فبراير.

وقال في حدث ترويجي في ساو باولو "الفحص الأخير سيكون في 17 أيار/مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، مضيفاً "ليس هناك تاريخ محدد، ولكن لكي أمنحكم تاريخاً تقريبياً، فسوف أُعلن موعد قدرتي على العودة إلى اللعب في 17 أيار/مايو"، في ما يبدو وكأنه استبعاد ضمني للعودة إلى صفوف ناديه قبل نهاية الموسم.

ويخوض سان جيرمان مباراته الأخيرة للموسم في 19 أيار/مايو ضد كاين.

إلا أن الأهم بالنسبة إلى نيمار وملايين البرازيليين، سيكون قدرته على خوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، والمساهمة في قيادة "السلساو" إلى لقب عالمي سادس.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو الأسمر الذي أجرى عملية نيمار في الثالث من آذار/مارس، أشار إلى أن فترة تعافيه ستمتد ما بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.