نيمار يستأنف تمارينه مع الكرة الأحد

وكتب النادي في بيان "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم تعزيزاً مُرضيا جدا للآفة في العظمة الخامسة من مشط قدمه اليمنى. سيبدأ نيمار جونيور إعداده البدني في ملعب مركز أوريدو التدريبي غدا".

ويغيب البرازيلي عن الملاعب منذ خضوعه مطلع آذار/مارس لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط قدمه اليمنى في البرازيل، وهي إصابة تعرض لها أواخر شباط/فبراير.

وقال رودريغو لاسمر، طبيب المنتخب البرازيلي الذي أجرى العملية لنيمار، في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية ووكالة فرانس برس الجمعة "الفكرة أنه من الأسبوع المقبل يمكنه العودة للتمارين في الملعب، شرط أن يستجيب بشكل إيجابي للفحص" السبت.

ونشر نيمار السبت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بقميص سان جيرمان لموسم 2018-2019، مرفقا اياها بتعليق جاء فيه "فخور بارتداء هذا القميص الجديد ومواصلة منح الفرح للجميع".

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018

وخسر سان جيرمان لاعبه البالغ من العمر 26 عاما في 25 شباط/فبراير الماضي، وعاد إلى باريس الأسبوع الماضي وشاهد فريقه يفوز على ليزيربييه من الدرجة الثالثة بلقب الكأس الثلاثاء بعد ضمانه لقب الدوري.

ويأمل نيمار في أن يكون جاهزا لخوض غمار كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والمقامة في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وكان الطبيب لاسمر قد شدد على أن الهدف هو أن يكون اللاعب "جاهزا بنسبة مئة بالمئة" للالتحاق بالمنتخب عندما يبدأ معسكره التدريبي الأخير قبل المونديال في 21 أيار/مايو.