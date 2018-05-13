نيمار يحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

وخلف نيمار زميله في الفريق الأوروغوياني إيدينسون كافاني الذي فاز بالجائزة العام الماضي.

تمنح الجائزة من قبل الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين، وقدمها لنيمار مواطنه الأسطورة رونالدو دا ليما.

وساهم النجم البرازيلي البالغ 26 عاماً بقسط كبير في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، إذ سجل 19 هدفاً ومنح 13 تمريرة حاسمة.

ولم يكمل أغلى لاعب في العالم الموسم مع النادي الباريسي بعد تعرضه لإصابة يوم 25 شباط/فبراير خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا.

بعد فوزه بالجائزة قال نيمار: "أشكر زملائي في الفريق، من دونهم لن أتمكن من الفوز بهذه الجائزة، لقد كان موسماً رائعاً وأنا سعيد جداً".

وأضاف: "أقدم التهاني لمبابي وكافاني وكذلك فلوريان توفان (أولمبيك مرسيليا)، لقد كان موسماً استثنائياً، شكراً للجميع".

وفاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب شاب وإيدينسون كافاني بجائزة الهداف.