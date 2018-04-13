نيمار يحتاج إلى شهر للتعافي من العملية الجراحية

وقال نيمار في مقابلة تبث السبت على قناة "غلوبو تي في" البرازيلية، ووزعت القناة مقتطفات منها الجمعة، "أحتاج الى نحو شهر، الا أن الأمر يسير بشكل جيد".

وفي حال تمكن نيمار (26 عاما) من التعافي بحلول منتصف مايو المقبل، سيكون قادرا على الالتحاق بالمنتخب البرازيلي الذي يخوض غمار مونديال روسيا 2018 بين 14 يونيو و15 يوليو، بحثا عن لقبه السادس في البطولة العالمية.

وتخوض البرازيل مباراتها الأولى ضد سويسرا في 17 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوستاريكا وصربيا.

وخضع النجم الدولي في الثالث من آذار/مارس الى عملية جراحية لمعالجة إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر، الذي أكد ان فترة الغياب المتوقعة تمتد ما بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.

وكان النجم البرازيلي (26 عاما) تعرض الى الاصابة في مباراة بين سان جرمان ومرسيليا (3-صفر) في 25 شباط/فبراير الماضي، وغاب منذ ذلك الحين عن صفوف فريقه، لاسيما مباراة الاياب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب ريال مدريد في السادس من آذار/مارس، والتي خسرها النادي الفرنسي على أرضه 1-2، وأقصي بذلك من المسابقة الأوروبية لخسارته أيضا في الذهاب بنتيجة 1-3.

إيمري: نيمار "قريب من العودة"

من جهته، أكّد الإسباني اوناي ايمري مدرب باريس سان جيرمان الجمعة أن الفحوص الأخيرة لنيمار "جيدة"، وانه بات "قريبا من العودة" الى صفوف الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لذلك.

وقال ايمري في مؤتمر صحافي قبل يومين من مواجهة حاسمة مع موناكو حامل لقب الدوري المحلي "نيمار قريب (من العودة)، كل الفحوص الطبية سارت بشكل جيد".

أضاف "عندما يصل الى هنا (باريس) سيرغب بالتأكيد باللعب. ربما سيكون لديه الوقت قبل حتى نهاية الموسم لخوض بعض المباريات".

وسبق لإيمري ان أشار في نهاية آذار/مارس الى ان نيمار يتعافى، متحدثا عن احتمال عودته الى العاصمة الفرنسية "خلال أسبوعين أو ثلاثة".