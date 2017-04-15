نيس يضمن التواجد على منصة الثلاثة الأوائل

ورفع نيس رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث من 33 مباراة، بفارق 19 نقطة عن ليون الرابع والذي يلعب على أرض باستيا الأحد، وذلك قبل 5 مراحل على ختام الموسم.

ويبتعد نيس بفارق نقطة عن موناكو المتصدر الذي يستقبل ديجون في وقت لاحق وباريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية والفائز على مضيفه أنجيه 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويتأهل بطل الدوري ووصيفه مباشرة إلى دور المجموعات من دوري الأبطال، فيما يخوض الثالث الدور التمهيدي الثالث.

وضمن نيس الذي خسر مرتين فقط هذا الموسم، تحقيق أفضل مركز له في الدوري منذ 41 عاماً (1975-1976)، علماً بأنه أحرز اللقب أربع مرات في 1951 و1952 و1956 و1959.

وبرغم تخلفه بهدف موريس جونيور داليه (26)، سجل نيس ثلاثية عن طريق ميكايل لو بيهان (36) والإيفواري جان ميكايل سيري (51 من ركلة جزاء و85)، ليخطف نقاط الفوز.