نهاية موسم فيراتي بعد خضوعه لعملية جراحية



وأكد النادي الباريسي أن العملية الجراحية تمت "بشكل مثالي"، وأنه "تم تحديد التاريخ للسماح لماركو فيراتي بخوض الموسم الجديد 2018-2019 بأفضل الظروف الممكنة".

وأكد المدرب الإسباني أوناي أيمري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة لفريقه أمام أميان في افتتاح المرحلة 36 من الدوري الفرنسي أن "فيراتي ما زال يعاني في منطقة العانة".

وغاب الإيطالي، إبن الـ 25 عاما، عن مباريات فريقه في نيسان/أبريل بسبب الاصابة. ولن تؤثر الجراحة على ما تبقى من موسمه، إذ أن فريقه ضمن لقب الدوري وكأس الرابطة وينتظره نهائي الكأس المحلية، بينما يغيب منتخب بلاده عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وانضم فيراتي إلى نادي العاصمة في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي.

