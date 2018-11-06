نقل ملكية بوردو إلى صندوق استثماري أميركي

وأفادت "أم 6" المالكة للنادي منذ 1999، إلى أنها "أنجزت اليوم" انتقال الملكية، وذلك في بيان بشأن نتائجها المالية في الربع الثالث من العام.

وكان من المقرر أن تتم هذه العملية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، الا أن النادي أعلن إرجاء العملية لفترة 15 يوماً بسبب معوقات "إدارية".

لكن ذلك تم اليوم خلال اجتماع في باريس حضره ممثلون للطرفين.

وتقدر قيمة الصفقة بـ 75 مليون يورو على الأقل (86,6 ملايين دولار).

وكانت السلطات الفرنسية قد أزالت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، آخر عقبة أمام الاستحواذ، بموافقة المجلس البلدي لمدينة بوردو (جنوب غرب فرنسا) بغالبية كبيرة على هذه الخطوة. وأتاحت هذه الموافقة انتقال حقوق استئجار ملعب النادي المملوك من البلدية، من "أم 6" إلى الصندوق الأميركي، والتي تصل الى 3,7 ملايين يورو سنويا.

ويأتي انتقال ملكية بوردو إلى طرف أميركي، بعد عامين من خطوة مماثلة باستحواذ قطب العقارات فرانك ماكورت على ملكية نادي مرسيليا، في صفقة وصلت قيمتها الى 45 مليون يورو.

ويعد بوردو من أنجح الأندية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأحرز لقبه ست مرات في تاريخه، آخرها موسم 2008-2009.



