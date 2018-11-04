نانت يواصل صحوته وسانت إتيان يستعيد سكة الفوز

في المباراة الأولى، انتظر نانت الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني إميليانو سالا بنجاح، قبل أن يضرب بقوة في الثاني بإضافة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها فالنتان رونجييه (63) والغيني عبدواللاي توريه (70) والبرازيلي أندري جيروتو (78) وسالا (83).

وهو الفوز الثالث توالياً لنانت في الدوري في رابع مباراة بقيادة مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش، والرابع توالياً في مختلف المسابقات بعدما قاده إلى ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة الثلاثاء بفوزه الكبير على مضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة أيضاً.

وصعد نانت إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام بوردو ورين، فيما عاد غانغان إلى سكة الهزائم .

فوز مثير



وفي الثانية، عاد سانت إتيان إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة (خسارة وتعادلان)، فحقق فوزًا مثيراً على ضيفه أنجيه 4-3 وصعد إلى المركز الخامس مؤقتاً.

وكان أنجيه البادئ بالتسجيل عبر الكرواتي ماتيو بافلوفيتش (24) لكن سانت إتيان رد بهدفين للويس ديوني (26) وماتيو ديبوشي (45+1)، قبل أن يسجل فلافيان تايت (45+4) الهدف الثاني للضيوف لينهوا الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ومنح الكاميروني ستيفان باهوكين التقدم لأنجيه (71)، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك سانت إتيان التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل فانسان مانسو بالخطأ في مرمى فريقه (73)، قبل أن يسجل رومان هاموما هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مرسيليا الذي يحل ضيفاً على مونبلييه لاحقاً في ختام المرحلة.