مونييه يغيب عن باريس سان جيرمان

وأوضح النادي الباريسي الذي أحرز لقب الدوري في المواسم الأربعة الماضية، إن لاعبه "سيخضع لعلاج بالمنظار في الكاحل الأيسر في مستشفى أسبيتار (في الدوحة)، الشريك الطبي للنادي.

وأضاف: "إن مدة غياب الدولي البلجيكي، الذي خاض 36 مباراة في موسمه الأول مع الفريق، تقدر بستة أسابيع".

وسيغيب مونييه (25 عاماً) بالتالي عن مباراتي فريقه مع كان السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري، وأنجيه في 27 أيار/مايو في نهائي مسابقة الكأس المحلية.

كما يغيب عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلجيكا، ضد تشيكيا ودياً في الخامس من حزيران/يونيو المقبل، وضد إستونيا في التاسع منه في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.