مونبلييه ينتصر ويصبح خامساً مؤقتاً



وتقدم مونبلييه بهدفين في دقيقتين خلال الشوط الأول عن طريق الإيفواري جوفاني سيو (21) والتونسي إلياس السخيري (23).

وفي الشوط الثاني، أضاف سيو الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (54) قبل أن يسجل إيفان سانتيني هدف الشرف لكاين (87).

وانتقل مونبلييه إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف أمام رين الذي تأجلت مباراته مع موناكو حامل اللقب إلى الأربعاء بسبب خوض الأخير نهائي كأس الرابطة حيث خسر السبت أمام باريس سان جرمان صفر-3.

واستفاد مونبلييه أيضاً من خسارة نانت أمام ضيفه سانت إتيان بثلاثية بيضاء سجلها ماتيو دوبوشي (18) وريمي كابيلا (54 و63)، وتوقف رصيده عند 44 نقطة.

وبقي نيس ملاحقاً لمونبلييه بعد أن بقي متخلفاً بفارق الأهداف عنه وعن رين أيضاً، وذلك إثر فوزه على مضيفه تروا بهدفين سجلهما الحسن بليا (16 و83).

وخسر ليل قبل الأخير أمام أميان صفر-1 سجله الكولومبي ستيفن مندوزا (53).

وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه متز الاخير بهدفين للكاميروني ستيفان بوهاكن (17) وأرنست سيكا (80) مقابل هدفين لإيمانويل ريفيير (24 من ركلة جزاء) وفلوران موليه (46).

ونقصت صفوف ستراسبورغ أولاً بطرد السنغالي عبد الله ندور بالبطاقة الحمراء (64)، ثم نقصت صفوف متز بعد نيل اللوكسمبورغي وحيد سليموفيتش الصفراء الثانية (77).

وتعرض بوردو الذي يخوض واحداً من أسوأ مواسمه، لخسارة جديدة عندما سقط الأحد على أرض مضيفه غانغان 1-2 فتوقف رصيده عند 37 نقطة.

وتقدم صاحب الأرض بهدفين نظيفين عبر كليمان غرينييه من ركلة حرة (55) والسنغالي مصطفى ديالو (59).

وحصل بوردو على ركلة جزاء قلّص منها البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا الفارق بعد أن سدد الكرة على دفعتين تصدى للأولى الحارس السويدي كارل يوهانسون (80).

