ومنذ سقوطه أمام ديجون في المرحلة الأولى، لم يتعرض مونبلييه بقيادة مدريه ولاعبه السابق ميشال در زاكاريان، لأي خسارة في تسع مباريات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة متقدماً مرسيليا بفارق الأهداف وعلى ليون الخامس بفارق نقطتين.

وسجل غايتان لابورد لاعب بوردو السابق (17) وأندي دولور (53 من ركلتي جزاء) هدفي مونبلييه ليحقق فريقهما الفوز الثالث توالياً على ملعبه للمرة الأولى منذ خريف عام 2015.

في المقابل، توقفت النتائج الايجابية لبوردو الذي حصد 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المراحل الأربعة السابقة.

وتنتظر بوردو فترة مضغوطة من المباريات حيث يلتقي مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الدوري الأوروبي الخميس المقبل، ثم ضد نيس وليون محلياً في 28 الحالي و3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن يستضيف زينيت مجدداً في 8 منه.

فوز ثمين لمرسيليا

وعاد مرسيليا بفوز ثمين من نيس بهدف وحيد على الرغم من خوضه المباراة في غياب جناحه الدولي فلوريان توفان المصاب. وكان توفان سجل 7 أهداف في تسع مباريات في الدوري المحلي ليكون أفضل هداف في صفوف فريقه. في المقابل غاب البرازيلي لويس غوستافو والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الموقوفين.

وأظهر مرسيليا فعالية كبيرة في المباراة لأن الهدف الوحيد الذي سجله فيها عن طريق مورغان سانسون (42) جاء من تسديدته الوحيدة له بين الخشبات الثلاث طوال المباراة.

وخاض الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي المباراة أساسياً في صفوف نيس علماً بأنه كان مرشحاً بقوة للانتقال إلى مرسيليا خلال الصيف من دون أن تتكلل الصفقة بالنجاح.

وكان نيس الفريق الأفضل في الشوط الأول وتحديداً عن طريق بالوتيلي لكن حارس مرسيليا ستيف مانداندا تصدى لمحاولتيه الأولى من تسديدة قوية (15) والثانية من كرة رأسية (24).

وخلافاً لمجريات اللعب، نجح مرسيليا في اقتناص هدف المباراة الوحيد بعد لعبة مشتركة بين الصربي نيمانيا رادونييتش و بونا سار لتصل الكرة إلى سانسون الذي سيطر عليها ببراعة قبل أن يسدد في الشباك قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

ونجح مرسيليا في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ويستضيف مرسيليا على ملعب فيلودروم باريس سان جرمان المتصدر عنه بفارق 11 نقطة الأحد المقبل.

وعلى ملعب "جوفروا غيشار"، انتهى اللقاء بين سانت إتيان ورين بتعادلهما 1-1.

تقدم اصحاب الأرض بواسطة التونسي وهبي الخزري بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء قبل أن يرد عليه السنغالي إسماعيلا سار (34).