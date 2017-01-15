موناكو يهزم مرسيليا ويخطف صدارة الدوري الفرنسي

وجاءت رباعية موناكو عبر توماس ليمار في الدقيقة 15، والكولومبي راداميل فالكاو 21، والبرتغالي بيرناردو سيلفا في مناسبتين 45 و56، فيما سجل البرتغالي رولاندو هدف مرسيليا الوحيد في الدقيقة 28.

ورفع موناكو رصيده إلى 45 نقطة وخطف صدارة المسابقة بفارق الأهداف أمام نيس الذي تراجع إلى المركز الثاني، وثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان الثالث، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 30 نقطة في المركز السادس.

وتواصلت معاناة نيس بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه ميتز، بينما انتهت سلسلة الانتصارات المتتالية لليون عندما سقط أمام كان 2-3.

دخل نيس إلى مباراته مع متز باحثاً عن تعويض تعادله في المرحلة الأخيرة لعام 2016 أمام بوردو (صفر-صفر)، وخروجه الأحد من كأس فرنسا على يد مضيفه لوريان (1-2).

إلا أن فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الذي سبق له أيضاً أن ودع مسابقة كأس الرابطة بخسارته في 14 كانون الأول/ديسمبر أمام بوردو 2-3، فشل في تحقيق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة في كل المسابقات.

وأصبح نيس الذي غاب عنه المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي للإيقاف بسبب طرده في المرحلة السابقة أمام بوردو، والمغربي يونس بلهندة للإصابة والإيفواري جان ميشال سيري لمشاركته مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، مهدداً بفقدان الصدارة لمصلحة موناكو الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط مع أفضلية بفارق الأهداف.

وكانت الفرصة قائمة أيضاً أمام ليون الرابع للاقتراب من المقدمة لو نجح في تحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري والسادس في كل المسابقات، إلا أنه سقط أمام مضيفه كان التاسع عشر قبل الأخير 2-3.

وتقدّم كان بهدفين الأول بهدية ماكسويل كورنيه الذي حول الكرة عن طريق الخطأ في شباكه (8)، والثاني عبر إيفان سانتيني من ركلة جزاء (29). وعاد ليون الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى اللقاء وعادل النتيجة بفضل ثنائية لألكسندر لاكازيت (35 من ركلة جزاء و45).

إلا أن سانتيني خطف هدف الفوز في الدقيقة 61، مانحاً فريقه نقاطاً ثمينة سمحت له بالصعود إلى المركز الخامس عشر.