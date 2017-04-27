موناكو بين حتمية الفوز على تولوز والتفكير في نيس

يتطلع موناكو إلى خدمة كبيرة من نيس من أجل الاقتراب خطوة إضافية من لقبه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ 17 عاماً، لكن عليه أولاً التركيز على مباراته السبت مع ضيفه تولوز في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وبعد أن خسر معركتيه في المسابقتين المحليتين الأخريين مع باريس سان جيرمان، يطمح موناكو إلى الفوز باللقب الأهم وهو الدوري الذي يتصدر ترتيبه حالياً بفارق الأهداف عن النادي الباريسي مع مباراة مؤجلة في جعبته يخوضها ضد سانت إتيان في 17 أيار/مايو.

وحدد مدرب نادي الإمارة البرتغالي ليوناردو جارديم أولوياته للموسم من خلال إشراك تشكيلة احتياطية في مباراة الأربعاء التي جمعته بسان جرمان في نصف نهائي كأس فرنسا، ما فتح الطريق أمام الأخير لتحقيق فوز كاسح بخماسية نظيفة، مجدداً الفوز على منافسه بعد أن تغلب عليه أيضاً في نهائي كأس الرابطة 4-1.

ويخوض موناكو مباراة السبت ضد تولوز الحادي عشر، وهو يبحث عن فوزه الثامن توالياً والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة عشرة على التوالي، وتحديداً منذ خسارته أمام ليون 1-3 في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أجل الاقتراب خطوة إضافة من لقبه الأول منذ عام 2000.

ويخوض موناكو لقاء السبت وتركيزه منصب أيضاً على ما ينتظره الأربعاء على أرضه أيضاً حيث يستقبل يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون جمهور موناكو إلى جانب جاره نيس الثالث حيث يمني النفس بأن ينجح الأخير في إسقاط سان جيرمان عندما يستضيفه الأحد في مباراة مصيرية للنادي الباريسي الذي خرج فائزاً من المراحل الثماني الأخيرة ولم يذق طعم الهزيمة في المراحل الـ16 الأخيرة.

ويدرك سان جرمان ومدربه الإسباني أوناي إيمري أن أي نتيجة مماثلة لتلك التي حققها ذهاباً على أرضه ضد نيس (2-2) قد تتسبب بتنازله عن اللقب، معولاً على هامشية المباراة بالنسبة لمضيفه لأنه ضمن مركزه الثالث الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 19 نقطة عن ليون الرابع الذي يفتتح المرحلة الجمعة في ضيافة أنجيه، خصم سان جيرمان المقبل في نهائي الكأس.

وفي المباريات الأخرى، يلعب السبت باستيا مع رين، وغانغان مع سانت إتيان، ومونبلييه مع ليل، ونانت مع لوريان، ومتز مع نانسي.

ويلعب الأحد ديجون مع بوردو.