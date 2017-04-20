موناكو أمام مطب صعب في رحلة الزحف نحو اللقب

ويتصدر فريق الإمارة الترتيب برصيد 77 نقطة وبفارق الأهداف عن ملاحقه باريس سان جيرمان حامل اللقب، لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان أرجئت من المرحلة الحادية والثلاثين، بسبب انشغال موناكو بالمباراة النهائية لكأس الرابطة والتي خسرها أمام خصمه الباريسي 1-4.

ويدخل فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم إلى مباراته مع أولمبيك ليون رابع الترتيب والذي يصارع من أجل الحصول على بطاقة المشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بمعنويات مرتفعة جداً بعد بلوغه الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2004 بفوزه الأربعاء بين جماهيره على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1.

وجدّد موناكو تفوقه على النادي الألماني الذي خسر ذهاباً على أرضه 2-3، مؤكداً من أنه أكثر الفرق المثيرة بأدائها الهجومي هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 141 هدفاً حتى الآن، بينها 90 في الدوري المحلي وبفارق 21 هدفاً عن ثاني أفضل فريق هجومي وهو سان جرمان بالذات.

وفي ظل المستوى الرائع الذي يقدمه نادي الإمارة بقيادة المهاجم الواعد كيليان مبابي والقائد الكولومبي راداميل فالكاو، ستكون الفرصة متاحة أمامه لتحقيق ثأره من ليون الذي اكتسحه 6-1 في المرحلة الـ37 من الموسم الماضي ثم تغلب عليه في "ستاد لويس الثاني" 3-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الموسم الحالي.

ولم يذق موناكو طعم الفوز على ليون في المواجهات الخمس الأخيرة التي جمعتهما في الدوري، وتحديداً منذ 16 آذار/مارس 2014 حين أسقط منافسه في معقله 3-2، لكنه سيسعى جاهدا هذه المرة للعودة إلى الإمارة بالنقاط الثلاث لاسيما أنه قد يجد نفسه في المركز الثاني قبل خوضه مباراة الأحد لأنّ سان جيرمان يلعب السبت على أرضه ضد مونبلييه في مباراة يبحث خلالها عن فوزه الثامن توالياً.

ويبدو مسار موناكو، الفائز بمبارياته الست الأخيرة في الدوري والذي لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الـ14 الأخيرة وتحديداً منذ خسارته أمام ليون بالذات، في الأمتار الأخيرة من الموسم أسهل من سان جيرمان المدعو إلى مواجهة نيس الثالث الأحد المقبل خارج قواعده.

ولا ينحصر الصراع بين موناكو وسان جيرمان على لقب الدوري، إذ وبعد أن تواجها أيضاً في نهائي كأس الرابطة، سيلتقيان في 26 الشهر الحالي في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس".

ورأى جارديم بعد الفوز على دورتموند الأربعاء أنه "ليس سهلاً أن تلعب في أوروبا وتحرز لقب الدوري المحلي. فريقنا خاض أكبر عدد من المباريات في دوري الأبطال، وهذا صعب"، في إشارة إلى انطلاق مشوار فريقه في دوري الأبطال من الدور التمهيدي الثالث ثم الدور الفاصل.

وأردف جارديم الذي رشحته الصحف الانكليزية لتولي تدريب أرسنال: "لو خسرنا ربما في دور الـ16 لكنا أكثر نضارة الآن، لكننا لن نغير عقلية اللاعبين. يجب أن نستعيد لياقتنا جيداً".

وعن المفاضلة بين المسابقتين، قال جارديم: "لو اضطررت للاختيار، من الطبيعي أن أفضّل الفوز بدوري الأبطال، لكن ربما حظوظنا أقل من الفوز في الدوري. سنقدّم كل ما نملك في الإثنتين".

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء نانسي الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية وضيفه مارسيليا الطامح بالمشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ويلعب السبت بوردو مع باستيا، وليل مع غانغان، وديجون مع أنجيه، وكان مع نانت، ولوريان مع ماتز، على أن يحل الأحد نيس ضيفا على تولوز وهو يبحث عن فوزه الرابع تواليا من أجل الإبقاء على حظوظه بمنافسة موناكو وسان جيرمان كونه يتخلف عنهما بفارق أربع نقاط فقط.

ويلعب الأحد أيضاً سانت إتيان مع رين.