يعود نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان المتصدر والمدجج بالنجوم إلى منافسات الدوري المحلي بلقاء قمة مع مرسيليا الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة وذلك بعد إحرازه العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب أندرلخت البلجيكي (4-صفر) يوم الأربعاء الفائت.

وحقق "بي اس جي" بقيادة ثلاثي الهجوم المرعب "MCN"، كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني ادينسون كافاني، فوزاً هو الثالث له بعد أن كان اكتسح أيضا سلتيك الاسكتلندي بخماسية نظيفة في عقر داره، وبايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في باريس.

ويتصدر سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من 27 ممكنة (8 انتصارات وتعادل واحد) بفارق ست نقاط عن موناكو الثاني وحامل اللقب، وهو كان حقق فوزا صعبا في المرحلة السابقة على مضيفه ديجون المتواضع بهدفين لمدافعه البلجيكي توما مونييه.

من جهته يحتل مرسيليا المركز الرابع وله 17 نقطة، بفارق الأهداف خلف سانت اتيان الثالث، لكنه تعثر في المرحلة الماضية بتعادله مع ستراسبورغ قبل الأخير 3-3، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية وضعته ضمن فرق الصدارة.

منع جماهير سان جيرمان من الحضور

ولن تسمح الشرطة المحلية لجماهير سان جيرمان بحضور مواجهة مضيفهم مرسيليا لاعتبارها الاكثر سخونة في فرنسا، إذ شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين عدة مناوشات بين جماهيرهما.

وقالت الشرطة الاقليمية في بيان "العلاقة بين جماهير مرسيليا وسان جيرمان شابها العداء في السنوات الأخيرة".

ومنع جمهور سان جيرمان من التواجد داخل وفي جوار ملعب "فيلودروم" بين الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة من صباح الاثنين.

في التالي تجدون تفاصيل الموقعة الواعدة للمشاهدة المباشرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

متى؟

المباراة ستقام يوم الأحد 22 اكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD6 يسبقها استديو تحليلي في تمام الساعة 21:00.

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موناكو يواجه كان

وفي مباراة ثانية مهمة أيضاً، يخوض موناكو السبت مباراة لا تخلو من صعوبة أيضا عندما يستضيف كان الثامن برصيد 15 نقطة.

وتراجعت نتائج موناكو، فخسر في الثواني الاخيرة امام مضيفه ليون في المرحلة الماضية 2-3، ولكنه من المتوقع ان يستعيد جهود هدافه الكولومبي راداميل فالكاو الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب خوضه المباريات الاخيرة لمنتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

كما انه يعاني على الصعيد الاوروبي بعد خسارته على ارضه امام بشكتاش التركي 1-2 الثلاثاء في دوري الابطال، فتعقد موقفه في امكان حجز احدى بطاقتي المجموعة السابعة الى ثمن النهائي كونه يحتل المركز الاخير بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء سانت اتيان الثالث مع مونبلييه الحادي عشر، حيث يسعى الاول الى مواصلة الضغط على الصدارة بعد عروضه الجيدة في الاونة الاخيرة وآخرها الفوز على متز 3-1 في المرحل السابقة.

ويلعب السبت ايضا متز مع ديجون، ونانت مع غانغان، ورين مع ليل، واميان مع بوردو، وانجيه مع تولوز، والاحد نيس مع ستراسبورغ، وتروا مع ليون.

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