موتينيو يمدد عقده مع موناكو

وكان موتينيو التحق بموناكو عام 2013، تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له أن لعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي.

وتوج موتينيو بطلا لأوروبا مع البرتغال عام 2016، وأحرز بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017 وخاض في صفوف الأخير 211 مباراة سجل خلالها 11 هدفا ونجح في 39 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف "إنه لاعب قدير، يملك الخبرة وهام جدا لمشروعنا. إنه مثال للاعبينا الشبان على أرضية الملعب وخارجها".