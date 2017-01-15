معاناة نيس تتواصل وكان يفرمل ليون

ودخل نيس إلى مباراته مع متز باحثاً عن تعويض تعادله في المرحلة الأخيرة لعام 2016 أمام بوردو (صفر-صفر)، وخروجه الأحد من كأس فرنسا على يد مضيفه لوريان (1-2).

إلا أن فريق المدرب السويسري لوسيان فافر الذي سبق له أيضاً أن ودع مسابقة كأس الرابطة بخسارته في 14 كانون الأول/ديسمبر أمام بوردو 2-3، فشل في تحقيق فوزه الثاني فقط في مبارياته الست الأخيرة في كل المسابقات.

وأصبح نيس الذي غاب عنه المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي للإيقاف بسبب طرده في المرحلة السابقة أمام بوردو، والمغربي يونس بلهندة للإصابة والإيفواري جان ميشال سيري لمشاركته مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية، مهدداً بفقدان الصدارة لمصلحة موناكو الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط مع أفضلية بفارق الأهداف.

ويخوض موناكو في وقت لاحق اختباراً صعباً ضد مضيفه مرسيليا الذي انتفض بقيادة مدربه الجديد رودي غارسيا من خلال الفوز بمبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، يضاف إليها انتصاره الأحد في مسابقة الكأس خارج ملعبه على تولوز 2-1 بعد التمديد، بفضل ثنائية لريمي كابيلا.

وما يزيد من صعوبة مهمة لاعبي المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، أن نادي الإمارة لم يفز في ملعب مرسيليا منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2013 (2-1).

وصب تعادل نيس في مصلحة حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي أصبح على بعد ثلاث نقاط منه، بفوزه الجمعة على مضيفه ليل 1-صفر بفضل الوافد الجديد يوليان دراكسلر الذي أصبح أول ألماني يسجل لمصلحة النادي الباريسي منذ 25 نيسان/أبريل 1999.

وكانت الفرصة قائمة أيضاً أمام ليون الرابع لتقليص الفارق الذي يفصله عن نيس لو نجح في تحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري والسادس في كل المسابقات، إلا أنه سقط أمام مضيفه كان التاسع عشر قبل الأخير 2-3.

وتقدم كان بهدفين الأول بهدية ماكسويل كورنيه الذي حول الكرة عن طريق الخطأ في شباكه (8)، والثاني عبر إيفان سانتيني من ركلة جزاء (29). وعاد ليون الذي يملك مباراة مؤجلة، إلى اللقاء وعادل النتيجة بفضل ثنائية لألكسندر لاكازيت (35 من ركلة جزاء و45).

إلا أن سانتيني خطف هدف الفوز في الدقيقة 61، مانحاً فريقه نقاطاً ثمينة سمحت له بالصعود إلى المركز الخامس عشر.