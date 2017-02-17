مرسيليا يغلق الباب أمام برشلونة بتجديد عقد لوبيز

وبدأ لوبيز المشاركة كلاعب أساسي ضمن صفوف مرسيليا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد حظي باهتمام برشلونة الإسباني الذي تردّد أنه بدأ في تجهيز عرض لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرته شبكة "إي.إس.بي.إن".

لكن مرسيليا أكّد تمسّكه بلاعب المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 20 عاماً) من خلال تجديد العقد معه حتى حزيران/يونيو 2021 .

وخلال 18 مباراة بالدوري، سجل لوبيز هدفاً وصنع أربعة أهداف لمرسيليا الذي يحتل المركز السادس في المسابقة بفارق 22 نقطة خلف المتصدّر موناكو.