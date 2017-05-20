مرسيليا يعود إلى أوروبا وهبوط باستيا ونانسي

وأسفرت المرحلة الأخيرة عن هبوط فريقي نانسي وباستيا وخوض لوريان الثامن عشر ملحق البقاء ضد ثالث الدرجة الثانية تروا.

على ملعب "فيلودروم" سجل مرسيليا هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه بافيتمبي غوميس إثر عرضية من الشاب مكسيم لوبيز (74)، فرفع الفريق المتوسطي رصيده إلى 62 نقطة مقابل 59 لبوردو، فيما تذيل باستيا ترتيب الدوري وهبط إلى الدرجة الثانية.

وكان مرسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي أحرز دوري أبطال أوروبا في 1993، شارك في موسم 2016 في الدوري الأوروبي وخرج من دور الـ32 أمام أتلتيك بلباو الإسباني. وانتعش مرسيليا العام الحالي بعد شرائه من رجل الأعمال الأميركي فرانك ماكورت وتعاقد الأخير مع المدرب رودي غارسيا.

وغاب عن مباراة مرسيليا لاعب وسطه المهاجم ديميتري باييت بسبب الايقاف، فيما خاضها فلوريان توفان بعد استدعائه إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي.

وكان موناكو ضمن احراز اللقب وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وباريس سان جيرمان البطل بين 2013 و2016 المركز الثاني ودور المجموعات أيضاً في المسابقة القارية الأولى. أما نيس الثالث، فكان قد ضمن التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

وفي صراع التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الرديفة، كان ليون الرابع قد ضمن تأهله وانضم إليه السبت مرسيليا.

وسينتظر بوردو نهائي مسابقة الكأس التي تجمع سان جيرمان مع أنجيه في 27 الجاري، لمعرفة مصيره الموسم المقبل. وفي حال فوز سان جرمان، سيتأهل الرابع (ليون) إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي، والخامس والسادس إلى الدور التمهيدي الثالث. وفي حال تتويج أنجيه سيتأهل إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وفي المباراة الثانية بين بوردو ومضيفه لوريان الذي قاتل بكل طاقته للهرب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، سجل للأول السنغالي يونس سانخاريه (7) وللوريان فنسان لوجوف (69).

ويلعب لوريان الثامن عشر في ملحق من مباراتي ذهاب وإياب مع تروا ثالث الدرجة الثانية والتي تأهل منها ستراسبورغ وأميان إلى الدرجة الأولى.



موناكو يفوز أيضاً

وحقق موناكو المتوج بطلاً للمرّة الأولى منذ 17 عاماً والثامنة في تاريخه فوزه الـ12 على التوالي على أرض رين 3-2، فعادل رقم سان جيرمان بتحقيقه فوزه الثلاثين هذا الموسم.

وسجل لفريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم البرازيليون فابينيو (42) وجيمرسون (48) وجورج (78)، ولرين أداما دياخابي (69 من ركلة جزاء و90).

وخاض موناكو موسمًا استثنائياً فبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي (صفر-2 ذهاباً و1-2 إياباً)، ونصف نهائي كأس فرنسا حيث خسر أمام سان جيرمان صفر-5، ونهائي كأس الرابطة وخسر أمام فريق العاصمة أيضاً 1-4.

واستضاف سان جيرمان كان السابع عشر في مباراة هامشية للأول، انتزع فيها الثاني تعادلاً قاتلاً 1-1 ونجا من الهبوط.

وسجل لسان جيرمان أدريان رابيو (13) وعادل روني رودلان متأخراً (90) بعد اهداره ركلة جزاء في الدقيقة 75.



منافسة نارية في القاع



وفي صراع القاع الذي شهد مواجهات حامية استمرت حتى اللحظات الأخيرة، لم يكن فوز نانسي كافياً على ضيفه سانت إتيان 3-1، فحل في المركز التاسع عشر تحت أنظار نجمه السابق ميشال بلاتيني الموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد.

سجل للفائز ألكسي بوزان (17) والسنغالي مودو دياغني (59) وفايتوت ماواسا (83)، وللخاسر أرنو نوردان (74).

وحقق ليل الحادي عشر فوزاً صريحاً على ضيفه نانت السابع 3-صفر، بفضل ثلاثية نيكولا دو بريفيل (16 و46 و53 من ركلة جزاء). وأكمل نانت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي ليما (52).

وتعادل ليون مع ضيفه نيس 3-3. سجل لليون مكسيم لومارشان (10 خطأ في مرمى فريقه) وألكسندر لاكازيت (48 و78) ولنيس اليوناني أناستاسيوس دونيس (15 و78) وجان ميشال سيري (90 من ركلة جزاء).

وفاز أنجيه الثاني عشر على مونبلييه الخامس عشر 2-صفر بهدفي جوناثان بامبا (82) وفلافيان تايت (88).

وفاز غانغان العاشر على ضيفه متز الرابع عشر 1-صفر بهدف السنغالي مصطفى ديالو (29).

وتعادل تولوز الثالث عشر مع ديجون السادس عشر من دون أهداف.