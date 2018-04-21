مرسيليا يرد على ليون بخماسية في مرمى ليل

وبعد ضمان باريس سان جرمان احراز اللقب بفارق شاسع عن مطارديه، يستعر الصراع على المركزين الثاني المؤهل الى دوري ابطال اوروبا والثالث المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية.

ورفع مرسيليا رصيده الى 69 نقطة بالتساوي مع ليون الذي يتقدم بفارق الاهداف، بعد فوزه على مضيفه ديجون 5-2 الجمعة، وبفارق نقطة عن موناكو الثاني والذي يحل على غانغان في وقت لاحق.

على ملعب "فيلودروم" وامام 52 الف متفرج، قدم مرسيليا الذي يستعد لمواجهة ريد بول سالزبورغ النمسوي في ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي، بداية رائعة حيث انهى الشوط الاول برباعية حملت توقيع فلوريان توفان (12 و30 من ركلة جزاء) واليوناني كوستاس ميتروغلو (35 و38).

ورفع توفان رصيده الى 19 هدفا في الدوري و22 في مختلف المسابقات هذا الموسم، في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان)، وبفارق 6 اهداف عن الاوروغوياني ادينسون كافاني مهاجم سان جرمان.

وفي الثاني، قلص الجزائري ياسين بنزية الفارق لليل (54)، قبل ان يعيده الارجنتيني لوكاس اوكامبوس (68) الى سابق عهده.



