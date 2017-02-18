مرسيليا يتجاوز رين ويدنو من كوكبة المقدمة

وخاض مرسيليا المباراة في غياب هدافه بافيتمبي غوميس الذي سيبتعد عن الملاعب لحوالي ستة أسابيع بداعي الإصابة بتمزق في ركبته.

وسجّل غوميس هذا الموسم 16 هدفاً ويحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدّافين بالتساوي مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو.

وانتظر مرسيليا مرور حوالي ساعة ليفتتح التسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني كلينتون نجي العائد من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية والتي توّج فريقه بلقبها (59)، ثم حسم فلوريان توفان النتيجة في مصلحة أصحاب الأرض بتسديدة ماكرة (64).

بهذا الفوز أضحى فريق الجنوب سادساً برصيد 39 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف مؤقتاً عن سانت إتيان الخامس والذي سيلعب غداً على أرض مونبيلييه، في حين بقي رين عاشراً برصيد 33 نقطة.

وتنتظر مرسيليا مباراة صعبة الأسبوع المقبل حيث يخوض مواجهة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان الذي يلعب غداً ضد تولوز.