مرسيليا يبقي على حظوظه بالمشاركة القارية

أبقى نادي مرسيليا على حظوظه بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل وتخلص من عقدة التعادلات بفوزه الكبير على مضيفه كاين 5-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب رودي غارسيا اللقاء بعد خمسة تعادلات في المراحل الست الأخيرة، الا انه استفاد من تواضع مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز للمرحلة السابعة على التوالي، ليخرج بثلاث نقاط رفع بها رصيده الى 55 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة فقط خلف بوردو بعد اكتفاء الأخير بالتعادل مع مضيفه المتواضع ديجون 0-0.

وبعد تتويج باريس سان جرمان بكأس الرابطة على حساب موناكو، ضمن صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري مشاركته في "يوروبا ليغ" انطلاقاً من الدور التمهيدي الثالث لأن نادي العاصمة سيشارك في دوري الأبطال.

كما سيفتح النادي الباريسي الباب أمام سادس ترتيب الدوري للمشاركة في المسابقة القارية في حال توج أيضاً بلقب الكأس المحلية.

لكن غارسيا بدا حذراً بخصوص التأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل، قائلا "كانت مباراة جيدة من ناحية مرسيليا. نشعر بالرضى، لكن بكل تواضع نحن لم نفز بأي شيء ولم نتأهل الى أي شيء..."، معتبرا أن فريقه قدم أداء جيدا من الناحية الهجومية لكن في الدفاع "نسينا في بعض الأحيان أن ندافع بـ11 لاعبا وهذا الأمر لم يعجبني بتاتا".

وواصل "قلت لهم خلال استراحة الشوطين، أن نحسم الشوط الثاني بهدفين نظيفين، يعجبني أكثر من إنهاء الشوط الأول بنتيجة 3-1".

ويدين مرسيليا بفوزه الى فلوران توفان والشاب ماكسيم لوبيز اللذين سجلا الأهداف الخمسة.

وحسم مرسيليا الذي لم يخسر للمرحلة الثامنة تواليا، المباراة في الشوط الأول بعدما تقدم بهدفين عبر توفان (2) ولوبيز (5) الذي أعاد بثنائيته الفارق الى هدفين في الدقيقة 27، بعدما قلصه ايفان سانتيني لأصحاب الأرض في الدقيقة 9.

وفي بداية الشوط الثاني، وسع توفان الفارق بتسجيله هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 63، ثم أنجز الـ "هاتريك" في الدقيقة 89.

وتشهد المرحلة في وقت لاحق الأحد، مباراة مرتقبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب وثاني الترتيب، ونيس الثالث.