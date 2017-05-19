وتوّج موناكو (92 نقطة) بطلاً بفوزه الصعب على ضيفه سانت إتيان 2-صفر الاربعاء في مباراة مؤجلة، فضمن بطاقة التأهل المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، على غرار سان جيرمان الثاني (86 نقطة)، فيما ضمن نيس الثالث (77 نقطة) التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة الأولى.

وبحال فوز باريس سان جيرمان في نهائي الكأس على آنجيه في 27 ايار/مايو الحالي، سيضمن ليون الرابع (66 نقطة) التأهل إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي، ويتأهل بالتالي الخامس والسادس إلى الدور التمهيدي الثالث.

ويحتل راهنا مرسيليا المركز الخامس (59 نقطة)، بفارق نقطة عن بوردو السادس الذي يحل على لوريان الثامن عشر والذي سيقاتل بكل طاقته للهرب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وانتعش مرسيليا العام الحالي بعد شرائه من رجل الأعمال الأميركي فرانك ماكورت وتعاقد الأخير مع المدرب رودي غارسيا، وكانت مواجهة الفريق المتوسطي الأخيرة في الدوري مع بوردو بالذات الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

ورأى لاعب وسط بوردو السنغالي يونس سانخاريه: "لا ضرورة للحسابات، يجب أن نفوز في مباراتنا الأخيرة، ونأمل أن يتعثر مرسيليا".

من جهته، قال غارسيا: "قلت للاعبين بعد مباراة بوردو، يجب أن ننهي المهمة، باستيا لن يقدم لنا أي خدمة".

وتابع: "لكننا في المركز الخامس، وإذا تأهلنا الى الدوري الاوروبي، ستكون عودة مفاجأة".

ويغيب عن مباراة مرسيليا لاعب وسطه المهاجم ديميتري باييت بسبب الإيقاف، فيما يخوضها فلوريان توفان بعد استدعائه إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي.

وستكون المرحلة احتفالية لموناكو البطل ضد رين التاسع.

وكشف الرئيس التنفيذي للنادي فاديم فاسيلييف أنّ الهدف الأساس لموناكو الحفاظ على مهاجمه الواعد كيليان مبابي (18 عاماً) صاحب 26 هدفاً هذا الموسم.

وقال فاسيلييف الذي يواجه أيضاً تحدي ابقاء المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في منصبه: "ليوناردو جارديم هو المدرب المثالي لمشروعنا، لقد قمنا بكل ذلك معاً".

ويستضيف سان جرمان كاين السابع عشر في مباراة هامشية.

وأقرّ ظهيره البرازيلي ماكسويل بألم فقدان اللقب: "يجب أنّ نهنئهم، بداية موسمنا عاقبتنا، تألمنا أكثر شيء للخسارة أمام برشلونة (في دوري ابطال اوروبا). لا تزال مؤلمة حتى الآن".

وفي صراع القاع، يبدو وضع نانسي الأخير (32 نقطة) معقداً عند استقباله سانت إتيان.

ويهبط التاسع عشر والأخير إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض الثامن عشر ملحقاً مع ثالث الدرجة الثانية.

ويملك كل من ديجون وكاين السادس عشر والسابع عشر على التوالي 36 نقطة، ولوريان الثامن عشر 35 نقطة وباستيا وصيف القاع 34 نقطة.

وفي باقي المباريات، يلعب غانغان مع ميتز، ليل مع نانت، وليون مع نيس، وتولوز مع ديجون، وآنجيه مع مونبلييه.