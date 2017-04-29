ما علاقة زوبيزاريتا بالتونسي أيمن عبد النور!

كشفت الصحافة الإسبانية بأن المدير الرياضي لفريق أولمبيك مرسيليا، أندوني زوبيزاريتا يسعى جاهداً لحسم صفقة انتقال المدافع التونسي أيمن عبد النور لنادي الجنوب الفرنسي.

وأكد زوبيزاريتا بأن مرسيليا يتابع باهتمام شديد المدافع الدولي التونسي أيمن عبد النور الذي يسعى لافتكاك مكانه أساسياً في نادي فالنسيا.

وأضاف زوبيزاريتا بأن المدافع التونسي موجود على رأس لائحة انتدابات نادي مرسيليا وهو الخيار الأول.

ويذكر أن عقد أيمن عبد النور ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2020 مع نادي فالنسيا بعد أن لعب لأندية النجم الساحلي التونسي وفيردر بريمن الألماني وتولوز وموناكو الفرنسيين.

وعيّن زوبيزاريتا مديراً رياضياً لفريق أولمبيك مرسيليا يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 تزامناً مع شراء الملياردير الأميركي فرانك ماكورت للفريق الفرنسي.

وشغل زوبيزاريتا هذا المنصب في أندية أتليتك بيلباو وبرشلونة.