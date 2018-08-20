مانداندا يغيب عن مرسيليا من 3 إلى 4 أسابيع

وتعرض مانداندا للاصابة الأحد في المباراة التي خسرها فريقه أمام نيم 1-3 في المرحلة الثانية من الدوري المحلي، وتم استبداله بيوهان بيليه في الدقيقة 65 من اللقاء الذي شهدت نهايته إصابة زميله المدافع الغيني-الفرنسي بونا سار بكسر في إصبع قدمه.

وسيفتقد مرسيليا خدمات مانداندا بالتأكيد في مباراته المقبلة الأحد ضد رين، كما من المرجح غيابه عن الاختبار الصعب الأول لفريقه في الدوري ضد موناكو وصيف البطل في الثاني من أيلول/سبتمبر.

ولن يكون مانداندا متواجداً على الأرجح مع المنتخب الفرنسي بطل العالم عندما يبدأ الأخير مشواره في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في السادس من أيلول/سبتمبر ضد ألمانيا، علماً أنه الحارس الثاني في المنتخب خلف هوغو لوريس.