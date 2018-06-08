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الدوري الفرنسي

ليون ينفي "الأخبار المضللة" بشأن انتقال فقير إلى ليفربول

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نفى نادي ليون الفرنسي لكرة القدم "الأخبار المضللة" التي نشرتها وسائل إعلام انكليزية وفرنسية الجمعة، بشأن توصله إلى اتفاق مع نادي ليفربول الإنكليزي للتعاقد مع نبيل فقير مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

Reuters


وكانت وسائل إعلام انكليزية وفرنسية، بينها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ليكيب"، قد أشارت الجمعة إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، قد أنجزت عملياً.

إلا أنّ ليون أصدر بياناً أكد فيه أنّه "في هذه الفترة من الانتقالات حيث أن مجرد أي شائعة تبدو وكأنها حقيقة، يود ليون التأكيد أن المعلومات الموثوقة هي فقط التي يتم نشرها على موقع النادي".

واعتبر ليون أنّ كل ما يتعلق بانتقال فقير حالياً هو "أنباء مضللة".

وأوضح رئيس النادي جان ميشال أولاس لوكالة فرانس برس، أنّه "لم يتم التوصل إلى أيّ صفقة"، ولاسيما بالسعر الذي ذكرته التقارير الصحافية، وهو 53 مليون جنيه (60 مليون يورو، 71 مليون دولار أميركي).

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