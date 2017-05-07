ليون ينتصر ومرسيليا يحسم مواجهة الجنوب

وكان نانت البادئ بالتسجيل بواسطة فالنتان رونييه في الدقيقة 19، وانتظر ليون الدقيقة 65 لإدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها نبيل فقير بنجاح، ثم منحه ماكسويل كورنيه التقدم بعد 5 دقائق (70).

وأدرك البلجيكي غيوم جيليه التعادل لنانت بعد 5 دقائق، قبل أن ينقذ كورنيه أصحاب الأرض من خيبة جديدة بتسجيله هدف الفوز بعد 5 دقائق أيضًا.

وكان ليون مني بخسارة مذلة أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-4 الأربعاء الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، وسيستضيفه ايابا الخميس المقبل.

وعزز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 63 نقطة مقابل 48 نقطة لنانت الثامن.

وانتزع مرسيليا المركز الخامس من بوردو بفوزه على ضيفه نيس 2-1 على ملعب "فيلودروم".



وسجل بافيتيمبي غوميس (21) وباتريس إيفرا (66) هدفي مرسيليا، والإيطالي ماريو بالوتيلي (50) هدف نيس.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوردو علماً بأن الفريقين سيلتقيان الأحد المقبل على ملعب الأخير.

وكان بوردو سقط في فخ التعادل أمام مضيفه سانت إتيان 2-2 أول من أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 77 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة ثالثة، عمق رين محن مونبلييه عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب "روازون بارك".

وسجل الكونغولي الديموقراطي ندومبي موبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وضرب رين عصفورين بحجر واحد، فهو استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين (تعادل وخسارة) مستعيداً المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وألحق الخسارة الثالثة على التوالي بمونبلييه الذي بقي خامس عشر برصيد 39 نقطة وبقي في منطقة الخطر المؤدية إلى الدرجة الثانية.