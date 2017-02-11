ليون يسقط في أرض غانغان

ويحتل ليون المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن نيس الثالث، وبات مركزه مهدداً من قبل جاره سانت إتيان ومرسيليا اللذين يبتعدان عنه بفارق 4 نقاط فقط.

كما أن غانغان حقق فوزه الثالث على ليون هذا الموسم بعد فوزه عليه في عقر داره 3-1 في المرحلة العاشرة، ثم فوزه عليه بركلات الترجيح 4-3 في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لليون بعد مرور 10 دقائق رافعاً رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني متخلفاً بفارق 5 أهداف عن هداف الدوري الأوروغوياني ادينسون كافاني.

بيد أن غانغان رد بهدفين سجلهما مصطفى ديالو (31) ونيكولا بينيزيه (34).