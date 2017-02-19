ليون يتقدم خطوة في الصراع على بطاقة الـ"يوروبا ليغ"

على ملعبه، أفلت أولمبيك ليون من الهزيمة أمام ضيفه ديجون الوافد الجديد إلى النخبة، وحقق فوزاً متأخراً في غاية الصعوبة 4-2 معززاً موقعه في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وافتتح كورنتان توليسو التسجيل لليون، بطل فرنسا 7 مرات متتالية بين 2002 و2008، في وقت مبكر (11)، قبل أن يعادل جوليو تافاريس من الرأس الأخضر للضيوف (30).

وفي مستهل الشوط الثاني، تقدم ديجون بفضل لويس ديوني (48)، ثم أنقذ توليسو الموقف بإدراكه التعادل (80) قبل أن يمنحه الهداف ألكسندر لاكازيت التقدم بتسجيله الهدف الثالث (84) من ركلة جزاء تسبّب بها تافاريس إثر ارتكابه خطأ ضد الغيني الأصل مختار دياكابي.

ورفع لاكازيت رصيده الشخصي إلى 21 هدفاً في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن المتصدر الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكمل نبيل فقير الرباعية في الوقت بدل الضائع (90+2).

سانت إتيان يتلقى صفعة في "لاموسون"

تقدّم ليون بفارق 4 نقاط على سانت إتيان الذي عاد من ملعب "لاموسون" خاسراً 1-2 أمام مضيفه مونبلييه، صاحب لقب وحيد في البطولة عام 2012، بعد أن تقدّم في وقت مبكر عن طريق كيفن مونيه باكيه (12).

واستفاد مونبلييه من طرد جناح سانت إتيان البرتغالي جورجي إنتيما "جورجينيو" في مستهل الشوط الثاني لنيله الإنذار الثاني (51) بعد دقيقتين من إدراكه التعادل بواسطة بول باستيان لاسنه (49).

وسجّل ستيف موني هدف الفوز (68) لصاحب الأرض الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة في المنطقة الدافئة حيث يحتل المركز الحادي عشر.

بوردو يتشبّث بطموحه الأوروبي

على ملعب "جاك شابان دلماس"، حقق بوردو فوزاً صريحاً على ضيفه غانغان 3-0 وبات يتخلف بفارق الأهداف عن سانت إتيان وأولمبيك مرسيليا الذي فاز السبت على رين 2-صفر.

ويدين بوردو بفوزه إلى الدولي الغيني فرانسوا كامانو (13) ونيكولا بالوا (43) اللذين سجلّا الهدفين الأوّلين وضمنا له الفوز تقريباً من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ازدادت متاعب غانغان بطرد مدافعه البرتغالي الأصل جوناثان مارتينيز بيريرا بالبطاقة الصفراء الثانية (59)، ليتمكّن بعدها صاحب الأرض من إضافة الهدف الثالث عبر غايتان لابورد (71).

ويشارك بطل الدوري الفرنسي ووصيفه في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثالث الأدوار التمهيدية للمسابقة، في حين يشارك الرابع في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".