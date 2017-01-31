الدوري الفرنسي
Reuters

ليل يتعاقد مع أنور الغازي

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أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي من أياكس أمستردام الهولندي.

وأعلن ليل عن حسم الصفقة من خلال حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبعد مفاوضات امتدت لأسابيع، نجح ليل في حسم الصفقة التي ينتقل الغازي (21 عاماً) بموجبها إلى الفريق الفرنسي مقابل سبعة ملايين يورو، ويستمر العقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام، حسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان الغازي قد انضم إلى أياكس في عام 2013 قادما من قطاع الشباب بنادي سبرتا روتردام. وسجل المشاركة الرسمية الأولى له في موسم 2014-2015.

ونجح الغازي بشكل سريع في حجز مكان أساسي له بالفريق تحت قيادة مديره الفني السابق فرانك دي بور.
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