كلينسمان ينصح بالإبقاء على إيمري



وترددت في التقارير الصحافية الفرنسية، سلسلة أسماء مرشحة لخلافة إيمري، أبرزها المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الالماني توماس توخل الذي أشارت تقارير صحافية ألمانية الى انه رفض عرضا من بايرن ميونيخ لخلافة مدربه الحالي يوب هاينكس في الموسم المقبل.

وقال كلينسمان لوكالة فرانس برس "الفكرة الصالحة ستكون الاستمرار بما هم عليه، الاحتفاظ بمدربهم. حتى وإن كان توخل مدربا رائعا، لا أرى أسباباً للتغيير (...) توخل مدرب رائع، موهوب جدا. لا شك بذلك. لكن اعتقد ان لسان جرمان حاليا مدرب رائع. إيمري يقوم بعمل مذهل".

واعتبر كلينسمان ان "الفوز بدوري أبطال أوروبا صعب جدا (...) المدرب موجود ليوجه، ليساعد. لكن في نهاية المطاف على اللاعبين ان يتمتعوا بشهية إحراز اللقب، لأن كل اللاعبين في أوروبا يرغبون بالتتويج به".

وقلل كلينسمان من شأن التقارير عن احتمال انتقال مساعده السابق في المنتخب الالماني ومدربه الحالي يواكيم لوف، الى سان جرمان، معتبرا اياها "تكهنات (...) لدى يواكيم لوف كأس عالم للفوز بها".

وسيقود لوف الناسونال مانشافت في مونديال روسيا 2018، سعيا للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه معه قبل أربعة أعوام في مونديال البرازيل.